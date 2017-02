Was die Geschwindigkeitskontrollen auf Quartierstrassen im Schulbereich betrifft, zeigen die Zahlen 2016 erfreuliches. Auf dem Clemenzweg und auf der Rüslerstrasse war keines der kontrollierten Autos zu schnell unterwegs, auf der Esterlistrasse waren es lediglich 5 Prozent. Auch auf dem Mülimattweg gab es nur geringe Übertretungen. Ganz anders sieht es hingegen auf der Bremgartenstrasse und im Weiler Holzrüti im Innerortsbereich auf. Dort ist die Übertretungsrate nach wie vor erhöht. «Wenige Übertretungen gab es einzig auf der Hiltibergstrasse, vermutlich auch wegen dem aktuell grossen Baustellenverkehr», heisst es in der Statistik.

49 km/h in Tempo-30-Zone

Die höchst gemessene Geschwindigkeit im Bereich der Tempo-30-Zonen hat die Regionalpolizei auf der Moosstrasse mit 49 und auf der Loorenstrasse mit 46 Kilometern pro Stunde gemessen. Ausserdem wurde auf diesen beiden Strassen der Zubringerdienst überprüft: Fünf Fahrzeuglenker hielten sich nicht an das signalisierte Fahrverbot. Was den Innerortsbereich betrifft, hat die Repol die höchste Geschwindigkeitsübertretung in der Holzrüti gemessen: Dort wurde ein Fahrzeuglenker mit 87 Kilometern pro Stunde geblitzt.

Wie der Gemeinderat weiter schreibt, wurde die Repol wiederum beauftragt, in diesem Jahr auf Durchgangs- und Quartierstrassen Kontrollen durchzuführen.