Der erste Abend des «One of a Million»-Musikfestivals legte schon mal vor, was in den nächsten acht Tagen in Baden erwartet werden darf: Ganz viel musikalische Überraschungen jenseits von Genregrenzen, eine Menge talentierte und aufstrebende Musikerinnen und Musiker und ein Publikum, das sich einlässt auf eine musikalische Entdeckungsreise. Die ersten Konzerte jedes Festivaltages sind übrigens umsonst.