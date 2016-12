Im Fokus des Sachplans Infrastruktur des Bundes liegt die Erhöhung der Sicherheit. die Organisation schreibt weiter in der Medienmitteilung, dass durch eine Entflechtung der An- und Abflüge neue Kapazitäten entstehen – diese müssen jedoch dafür eingesetzt werden, dass der Flugplatz eingehalten werde.

Spreitenbach wird entlastet

Durch diese geplante Auffächerung werden die Gemeinden Spreitenbach und der Mutschellen zwar entlastet – jedoch sind die nördlich gelegenen Gemeinden umso stärker betroffen: So würden etwa die Siedlungsgebiete von Wettingen, Neuenhof so wie dem Rohrdorferberg überflogen. Daher verlangt die Organisation «dass die Flugrouten so kanalisiert und festgelegt werden, dass sie kein oder kaum Siedlungsgebiet tangieren». Dazu habe der Kanton bereits Alternativrouten vorgeschlagen, welche dies besser berücksichtigen würden.

Weiter heisst es, dass eine Abstimmung des Flugbetriebes auf die «raumplanerischen Rahmenbedingungen» unabdingbar sei, da der Kanton gerade mit den Gemeinden den Kantonalen Richtplan überarbeite, um die Zersiedlung zu stoppen.