Ganz anders beurteilt Peter Affolter den Zustand der zehnjährigen Gemeinde. Er zählte vor der Abstimmung zu den Gegnern einer Fusion, und er würde auch heute noch dagegen stimmen. «Wir haben im ehemaligen Unterehrendingen keinen Dorfladen mehr, keine Poststelle mehr, und auch die Raiffeisenbank ist verschwunden. Wir sind wie befürchtet zum Schlafquartier geworden», sagt Affolter, der noch immer im Unterdorf lebt. Gerade für ältere Menschen ohne Auto sei das Unterdorf nicht mehr so attraktiv wie früher. In diesem Punkt widerspricht ihm Sinelli: «Zu den Schliessungen kam es nicht wegen der Fusion, sondern aus Rentabilitätsgründen.»

«Abkehr vom Surbtal»

Fusions-Gegner Affolter erklärt weiter: «Das ehemalige Unterehrendingen hat an Identität verloren. Wir fühlten uns früher eher dem Surbtal zugehörig. Wohl auch wegen der vielen Zuzüger ist das gesamte Ehrendingen aber nur noch in Richtung Baden ausgerichtet.» Das habe wohl auch politische Nachteile: «Es droht uns – wie auch den Surbtalgemeinden – zum Beispiel stetig zunehmender Fluglärm, sowohl von Starts wie auch von Landungen. Früher bildeten wir in dieser Frage gemeinsam eine relativ starke Allianz. Heute kümmert sich meines Wissens niemand in der Gemeinde echt um dieses Thema.» Im gleichen Masse, wie Ehrendingen in der Region Baden an Bedeutung gewann, habe man in der restlichen Umgebung an Einfluss und auch Halt verloren, lautet ein Fazit Affolters. Selbstverständlich habe die Fusion auch ihre guten Seiten: Die Anbindung an den öffentlichen Verkehr sei besser geworden, es fahren mehr Busse als früher ins Dorf, was auch mit der besseren Stellung im Kanton zu tun habe. «Gut gelöst wurde auch die Schulhausproblematik. Ich hatte befürchtet, der Standort Unterdorf würde benachteiligt. Doch zum Glück haben die jüngeren Schüler dank des gut um- und ausgebauten Schulhauses nach wie vor einen kurzen Schulweg.»

Für die Zukunft der Gemeinde ist Affolter trotz seiner Kritik an der Fusion zuversichtlich: «Ich bin überzeugt, dass wir insgesamt attraktiv bleiben werden. Wir verfügen über eine gute Bevölkerungsstruktur, eine gute Durchmischung. Früher war die Überalterung ein Thema. Davon spricht heute niemand mehr.»