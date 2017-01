Es ist Punkt 18 Uhr, als die jungen Musikerinnen und Musiker in den hell erleuchteten Saal marschieren. Noch herrscht reges Treiben in der Kirche Gut Hirt. Denn bevor das Konzert beginnen kann, müssen weitere Stühle in den Saal gebracht werden, sodass alle Zuschauer einen Platz finden. Dann endlich ertönen die ersten Paukenschläge, Trompeten und Saxofone setzen ein und durchfluten den Raum mit ihrem weichen Klang.

Grossbritannien dominiert



Nicht nur Fish’ n’ Chips, die Dampfmaschine oder Harry Potter haben uns die Briten geschenkt, auch in Sachen Musik waren sie ganz schön produktiv. Das zeigt sich auch am Sonntagabend – so stehen gleich mehrere Lieder von der Insel ganz im Westen Europas auf dem Programm. Bereits die Beginners-Band, die am Anfang des Abends drei Stücke zum Besten gibt, überzeugt mit ihrer Version des Beatles-Klassikers «Hey Jude» das Publikum.

Als das Jugendspiel Rohrdorferberg (JSR) nur wenig später das schottische Traditional «Loch Lomond» anstimmt, erscheinen vor dem inneren Auge die grünen Hügel und Täler des kargen Nordens Grossbritanniens. Es folgt ein harter Stilwechsel, doch auch Adeles James-Bond-Theme «Skyfall» und Queens Meisterwerk «Don’t Stop Me Now» vermögen zu überzeugen.

Zwischen Tradition und Moderne



Insgesamt sind es an diesem Sonntagabend 59 Musikerinnen und Musiker, die auf der Bühne stehen – dabei präsentiert das JSR eine überaus abwechslungsreiche Palette an Liedern. Mit der Amboss-Polka wird es in der Gut-Hirt-Kirche gar fast traditionell. «Der Part vom Amboss übernimmt das Glockenspiel», erklärt Vivienne Wagen, die zusammen mit Janic Urech durch den Anlass führt.



Schon nach den ersten Tönen beginnen die Zuschauer im Takt zu schunkeln und geniessen die gute Stimmung. Nach knapp einer Stunde ist es dann schon fast vorbei: Es wird noch eine letzte Zugabe angestimmt, bevor sich das Orchester unter tobendem Applaus verabschiedet.

Wer das Jugendspiel am Sonntag verpasst hat oder es nochmals sehen will, erhält am Muttertag im Reusspark in Niederwil die Möglichkeit, die Nachwuchsmusiker in Aktion zu erleben.