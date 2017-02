Die Mägenwiler hatten am Sonntag einen finanzgewichtigen Grund zur Freude: Nach dem Ja zum Finanzausgleich und dem Ja zur Optimierung der Aufgabenteilung müssen sie ab 2018 lediglich noch 60'000 Franken jährlich für die Unterbringung von Kris V., dem Mörder der 17-jährigen Boi, aus der eigenen Tasche zahlen. Denn die neue Aufgabenteilung beinhaltet unter anderem einen Fonds für kostenintensive Einzelfälle. Dank ihm müssen Gemeinden für eine fürsorgerische Unterbringung pro Fall und Jahr maximal 60'000 Franken zahlen. Kris V. ist seit seinem Ausbruch im vergangenen Jahr in der Justizvollzugsanstalt Lenzburg untergebracht und kostet die Gemeinde derzeit rund 190'000 Franken jährlich. Ab 2018 werden 130'000 Franken aus dem Fonds beglichen. In Mägenwil mit seinen rund 2100 Einwohnern entspricht dieser Betrag drei Steuerprozenten.

Gemeindeammann Daniel Pfyl (SVP) erfuhr am Sonntag via SMS-Dienst von der Annahme der Vorlage. «Ich habe aufgeatmet, als ich vom Ja erfahren habe», sagt Pfyl. Das Resultat sei in diesem Fall auch ein Zeichen von Solidarität der Aargauer Bevölkerung mit Gemeinden wie Mägenwil.