Leonardo Secreti sitzt bequem im Coiffeurstuhl in seinem Salon in Neuenhof. Der Hinterkopf lehnt am Keramikwaschbecken und die Hände liegen gefaltet auf dem Bauch, während ihm seine beiden Töchter die schwarzen Locken waschen. «Sie schneiden mir jeweils die Haare», sagt Secreti. Seit 55 Jahren ist der gebürtige Kalabrese als Coiffeur tätig und seit 45 Jahren führt er den Coiffeursalon Leonardo. Nun hört er auf. «Mein grösstes Hobby war immer die Arbeit», sagt der 72-Jährige mit italienischem Akzent und zwinkert dabei mit einem Auge.

Karriere aus dem Bilderbuch

1962 verliess der damals 17-Jährige das süditalienische Städtchen San Giovanni in Fiore und folgte seinem Bruder in die Schweiz: «Er sagte mir, in Schinznach-Dorf sei eine Stelle als Coiffeur frei. Also bin ich einfach mit dem Zug in Richtung Norden aufgebrochen.» Bereits nach zwei Jahren aktivem Waschen, Schneiden und Föhnen bestand Secreti die Lehrmeisterprüfung. Er nahm fortan an unzähligen nationalen und internationalen Coiffeurturnieren teil. Von seinen Erfolgen zeugen Dutzende Ehrungen, die zwischen Pflegeprodukten und Engelsstatuen liebevoll in jedem Winkel des Salons platziert sind. «Für alle haben wir gar nicht Platz im Salon», fügt Secreti stolz an und zeigt ein eingerahmtes Diplom, das hinter einer Stehlampe versteckt an der Wand hängt.