Der «Bluus Club» entstand wie so vieles aus einer einfachen Idee und entwickelte sich durch viel Herzblut und Engagement der Macher zu etwas immer Grösserem. Es begann 1991, als die Stadt Baden anstelle einer Badenfahrt die «CH 91» ins Leben rief. Ein Volksfest sollte es geben für Gross, Klein, Jung und Alt. Susanne Slavicek, ihr Mann und drei Freunde hatten die Idee, man könne dieses Fest unmöglich über die Bühne gehen lassen ohne richtigen Blues. Man muss dazu wissen, dass diese vier Herren seit je Bluesfans waren und sich regelmässig zu lockeren Blues-Sessions trafen. Die Fünf suchten weitere Verbündete und gründeten einen Verein. Man organisierte Bands und alles was nötig war für den Beizenbetrieb an besagter «CH 91». Der Erfolg war überwältigend. «Unsere Beiz war zehn Tage lang proppenvoll», erinnert sich Slavicek. Sechs Jahre später, an der Badenfahrt 1997 war der Erfolg ebenso gross. Der «Bluus Club» durfte wachsen. Das Beziehungsnetz wurde grösser. Jahrelang veranstaltete man Konzerte im «Inox», später im «Fjord», beim Nordportal, in Baden. Einmal im Monat gehen dort die Konzerte über die Bühne mit national und international bekannten Bluesbands. Vor dreizehn Jahren haben sich die Macher den Traum vom eigenen Bluesfestival erfüllt. Und mit den «BluesKidz» fördert man den Nachwuchs.

Mittlerweile arbeitet der «Blues Club» mit renommierten Bands aus ganz Europa und natürlich auch aus den USA zusammen. «Blues ist überall da zu Hause, wo er gespielt wird», findet Slavicek, «egal ob er schwarz, grün, gelb oder weiss ist.» (sbr)