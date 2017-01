Als Jugendlicher war er begeisterter Fussballer, wechselte im Alter von 19 Jahren dann aber die Sportart: «Ich bin kein Teammensch, sondern ein Einzelkämpfer.» Nur kurze Zeit später wurde er Schweizer Meister im Halbweltergewicht (64 Kilogramm). Nach einer sportlichen Durststrecke, in welcher er die KV-Lehre abschloss, wechselte er mit 23 nach Deutschland zum Vizemeister Nordhäuser SV in die 1. Bundesliga, der höchsten deutschen Amateurboxklasse. Es folgten Siege an einigen internationalen Turnieren und der Titel als süddeutscher Meister. Ende 2015 wechselte er zu den Profis im Superleichtgewicht (63,5 Kilogramm). Bei den bislang ausgetragenen sechs Kämpfen in dieser Klasse verliess er den Ring stets als Sieger.

Dafür trainiert er hart. Täglich hält er sich mit verschiedenen Methoden fit. Dies können einerseits konventionelle Kraft- und Ausdauertrainings sein – oder aber Hakob wird kreativ. «Bis vor kurzem war ich regelmässig in Ballett- und Yoga-Lektionen anzutreffen. Dies half mir in Sachen Beweglichkeit und Atmung.» Heute setzt er vermehrt auf andere Disziplinen. «Derzeit tanze ich oft Cha-Cha-Cha. Dies fördert meine Beweglichkeit enorm.»

Doch nicht nur körperliche Fitness ist gefragt. Das regelmässige Training, eine gesunde Ernährung, aber auch die rigorose Anwendung von Strategien erfordern viel Disziplin. Laien würden Boxen oft nicht als eine der «echten» Sportarten betrachten. «Sie denken, es seien bloss zwei Schläger, die aufeinander eindreschen. Das Gegenteil ist der Fall.» Das Boxen bewahrte ihn sogar vor Schlägereien. In seiner Jugend sei es hin und wieder dazu gekommen, dass er in eine verwickelt war. «Ich hatte in dieser Phase viel Energie und war leicht reizbar. Durch das Boxtraining konnte ich meine Aggression rauslassen und gewann an Selbstbewusstsein», sagt er. Sei man selbstsicher, zettle man keine sinnlosen Strassenkämpfe an.

Traum von Karriere in den USA

Erfolg ist im Profiboxen auch eine Frage des Geldes. Damit Hakob in der Weltrangliste einsteigt, muss er klassierte Kämpfer herausfordern – und dies kostet bis zu mehreren Tausend Franken. Sein nächster Kampf könnte am 27. Mai stattfinden, «unter Dach und Fach ist dies aber noch nicht», sagt Hakob. Derzeit sei er mit Sponsoren in Verhandlungen. Auch ist die Schweiz als Arbeitsort für einen Profiboxer überschaubar. Anders sieht es in den USA aus, wo die grosse Karriere winkt. «Es wäre ein Traum, in Amerika boxen zu können. Ich stehe bereits in Kontakt mit mehreren US-Trainern.» Ob sich eine Zusammenarbeit ergebe, sei aber noch offen.

Bleibt noch die Frage, ob er denn wirklich der weltweit schnellste Boxer ist? Hakob lächelt. Beim Boxen komme es stark auf die Einstellung an, sagt er. «Mir bringt es nichts, wenn ich tiefstaple und unsicher bin. Das ist nur Wind in die Segel meiner Gegner.» Schliesslich habe auch Ali von sich behauptet, der beste Boxer der Welt zu sein, bis er es schliesslich war.