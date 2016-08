Cathryn Lehmann strahlte nach dem Konzert: «Das heute war kein Abschiedsfest für die Familie Mehar. Vielmehr bin ich überwältigt über die vielen Menschen, die heute Abend den Weg hierher gefunden haben, um ihre Solidarität mit Nazia und ihren drei Kindern zum Ausdruck zu bringen.» Zusammen mit dem Verein "Flüchtlinge in Not" hatte Lehmann zum Benefizkonzert in die Ennetbadener Tagestrukturen geladen. Die Räumlichkeiten platzten fast aus allen Nähten. Zu Hunderten waren sie gekommen, um die pakistanische Familie zu unterstützen, darunter auch viele Kinder.

Seit einem Jahr lebt die Familie Mehar schon in Ennetbaden. Doch nachdem ihr Asylantrag abgelehnt und auch die Beschwerde dagegen abgeschmettert wurde, steht fest: Die Familie muss Ende Monat die Schweiz verlassen. Weil dies aufgrund fehlender Papiere kaum möglich sein wird, steht die Familie ab dem 1. September vor einer ungewissen Zukunft. «Mit dem Geld, das wir heute Abend gesammelt haben, wollen wir die Familie mit dem Allernötigsten unterstützen», sagt Lehmann. Sie war es auch, welche den Kinderchor zum Auftakt des Konzerts dirigierte.