Vier Monate Verzögerung

Neben Jugendlichen waren auch weitere Hilfskräfte beim Glockenaufzug der Stadtkirche beteiligt. Wie aus dem Vertrag hervorgeht, der im Januar 1926 zwischen der H. Rüetschi und der katholischen Kirchgemeinde stipuliert wurde, unterstützte Letztere auf «ihre Kosten die Arbeit der Glockenmonteure durch geeignete Hilfskräfte». Ausserdem stellte sie «leihweise das für die Aufzugvorrichtung nötige Holz gratis zur Verfügung». Im Vertrag festgehalten ist ausserdem die Ablieferung des Werks, die im «Monat August 1926 geschehen» soll.

Gemäss «Badener Tagblatt» konnte der Termin jedoch nicht eingehalten werden. So schreib die Zeitung am 10. August 1926: «Das neue Geläute der katholischen Stadtkirche soll im September von der Firma Rüetschi in Aarau geliefert werden. Eigentlich war seine Ankunft schon früher vorgesehen, allein die Glockengiesserei musste das Geläute für Gossau zuerst vollenden, das eines der grössten ist für das ganze Gebiet der Schweiz.»

