Im Gespräch gibt sich Nobs ungezwungen und herzlich; man würde ihm den Diplomaten nicht anmerken, wäre da nicht sein fokussierter Blick und die druckreife Sprache, in der immer mal wieder Fremdwörter aufblitzen. «Das liegt sicher daran, dass ich jeden Tag zwischen Englisch, Französisch, Spanisch und Deutsch hin und her wechsle, je nach dem, was mein Gegenüber spricht», erklärt sich der Botschafter die Sache mit den Fremdwörtern. Absicht sei es auf jeden Fall nicht.

«Zudem», betont Nobs nicht ohne Stolz, «spreche ich richtigen Stadtbadener Dialekt.» Und als Badener ist ihm dieses Jahr ein Termin besonders wichtig: «Meine Frau und ich möchten die Badenfahrt keinesfalls verpassen.» Nobs erinnert sich: «1977 habe ich selber beim Festspiel ‹Siegawyn und Ethelfrieda› mitgespielt.» Ein Foto, auf dem Nobs als helvetischer Krieger zu sehen ist, erschien damals auf der Titelseite des «Badener Tagblatts». Zu jener Zeit wohnte er noch in Baden und verdiente seinen Unterhalt als Chauffeur für das Warenhaus Regina in Wettingen.

Mit Neil Young im Ohr

Als Botschafter traf Nobs die verschiedensten Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Kultur: Neben Papst Johannes Paul II zählen auch der verstorbene ehemalige südafrikanische Präsident Nelson Mandela, die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und natürlich der kanadischen Premier Justin Trudeau dazu. «Als Botschafter hatte ich ein paarmal Gelegenheit, mich mit ihm zu unterhalten.» Die Trudeaus seien sehr freundlich, sagt Nobs.

Abseits der Politik würde der Botschafter am liebsten einmal den kanadischen Rockmusiker Neil Young treffen. «Mit seiner Musik bin ich aufgewachsen», sagt der Botschafter und verrät: «Ich wäre gerne am Woodstockfestival dabei gewesen, Neil Young trat dort mit der Band ‹Crosby, Stills, Nash and Young› auf.»

Jedoch fällt es schwer, sich den Botschafter am Woodstockfestival vorzustellen. Er sei ein Mensch, der Mass halte, egal ob bei den Staatsdinnern, beim Alkohol oder Autofahren. «Ich kann mir keinen Strafzettel leisten – nicht mal eine Parkbusse. Alkohol am Steuer ist absolutes Tabu. Würde das publik, wäre ich sofort der betrunkene Schweizer Botschafter, stellen Sie sich vor.» Zudem müsse er auch auf seine Linie achten. Obwohl ihm das nicht schwerfalle.

«Die guten Gespräche mit Diplomaten oder Politikern sind ohnehin wichtiger und spannender als Canapés essen.» Details aus den Gesprächen verrät er allerdings nicht, da ist er durch und durch Diplomat. Nur so viel: «Uninteressante Reden, die jemand vom Blatt abliest, finde ich sehr langweilig», sagt er und schiebt seine längst leere Espressotasse beiseite.

Ahnenforschung mit DNA

Nach seiner Pensionierung 2019 wolle er sich unter anderem der Ahnenforschung widmen. «Der Name Nobs hat seinen Ursprung in der englischen Grafschaft Norfolk», erklärt der Historiker. «Ich will herausfinden, warum meine Vorfahren einst ausgewandert sind und wie und warum sie in die Schweiz kamen.» Dafür nutzt er auch die Genforschung.

Er habe schon ein Wattestäbchen mit seiner DNA an die Gendatenbank in Cambridge geschickt. «Dort werden Genstämme geografisch zugeordnet, sodass man seine Herkunft auf eine Region zurückführen kann.» Alles Weitere werde er recherchieren müssen. Inzwischen ist es spät geworden. Botschafter Nobs hat noch einen wichtigen Termin: Das Abendessen mit seiner Mutter. Und so macht er sich auf den Weg zurück nach Ennetbaden – zu Fuss versteht sich.