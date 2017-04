«Ausgezeichnete Bedingungen»

Noch bis Sonntag hat die Frühlingsmesse ihre Tore geöffnet. Dabei präsentieren die Aussteller nicht nur Produkte und neue Trends, sondern es werden auch verschiedene Fachvorträge angeboten. «Seit 12 Jahren sind wir in Wettingen präsent. Hier haben wir ausgezeichnete Bedingungen», sagte Messeleiter Marco Biland anlässlich der Eröffnungsfeier vor den Medien. Nur dank der Unterstützung der Gemeinde sei es möglich gewesen, dass sich «Bauen und Wohnen» immer weiterentwickeln konnte. «Die Anlage ist schön und die Stimmung im ‹Tägi› speziell.» Gemeindeammann Roland Kuster (CVP) lobte die gute Zusammenarbeit: Man sei erfreut, die Messe seit vielen Jahren beherbergen zu dürfen.

An der Eröffnungsfeier anwesend war auch der ehemalige Gemeindeammann Wettingens und jetziger Regierungsrat Markus Dieth (CVP). «Die Messe ist eine feste Grösse hier in der Region», sagte er. Sie zeichne sich durch die starke regionale Verwurzelung der Aussteller und Besucher aus. «Dass die grösste Messe des Kantons in Wettingen stattfinde, hat mich schon immer stolz gemacht», fügte er an.