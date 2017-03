Velokultur in Baden gehe verloren

Pro Velo Region Baden begrüsst das Projekt von «badenmobil» als Beitrag zur Velokultur. Präsident Hubert Kirrmann schränkt aber ein: «Ich hoffe, dass das Projekt der Velokultur in Baden helfen wird, denn die Bedingungen für Velofahrer werden schlechter.» So würden die Schüler immer öfter das Velo stehen lassen und mit dem Bus zur Schule fahren. «Dabei wären sie die künftigen Velofahrer.» Kirrmann glaubt nicht, dass sich an dieser Situation mit dem E-Bike-Sharing-Projekt viel ändern wird. «Wir sind gespannt, wie erfolgreich das Projekt in Baden wird.»

Damit der Verleihservice in Baden Fuss fassen kann, sucht Beatrice Meyer von «badenmobil» neben Sponsoren auch noch nach Hosts. Als solche kommen Cafés, Restaurants oder kleinere und grössere Geschäfte wie Apotheken oder Bäckereien infrage, die ein beliebter Treffpunkt für Anwohner sind. Je länger deren Öffnungszeiten sind, desto attraktiver sind die Geschäfte als Hosts. Sie sei bereits in Kontakt mit Dorf- und Blumenläden aus Baden und Birmenstorf. Die Hosts helfen mit, einen Stellplatz für ein Cargo-Bike zu finden, verwalten den Schlüssel und laden die Batterie. Im Gegenzug können die Hosts das Bike während 25 Stunden pro Monat kostenlos für ihre eigenen, betrieblichen Zwecke einsetzen und am Gepäckträger Werbung anbringen. «Zudem hat man als Host auch mehr Laufkundschaft im Laden», sagt Meyer.

Initiiert wurde das Projekt mit dem Namen «carvelo2go» von der Schweizer Lastenrad-Initiative Carvelo, der Mobilitätsakademie und vom Förderfonds Engagement Migros. Schweizweit unterstützen zudem der TCS und der Bund das Projekt. Das Angebot richtet sich unter anderem an Familien, die mit dem E-Cargobike einkaufen oder Ausflüge unternehmen können. Denn die Ladenfläche hat auch Gurten und Sitzkissen für Kinder. Und Gewerbebetriebe wie Bäckereien oder Metzgereien können mit dem Velo ihre Gipfeli oder Partyplatten ausliefern. In Bern, wo «carvelo2go» 2015 startete, habe sich gezeigt, dass das Cargobike in vielen Haushalten ein wertvolles Mobilitätswerkzeug sei und in einigen Fällen den Zweitwagen ersetze, so Meyer.