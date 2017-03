Am Dienstagabend bemerkte ein 29-jähriger Schweizer in einem Skoda zu spät, dass die vor ihm auf der Autobahnausfahrt in Richtung Würenlos fahrenden Fahrzeuge anhielten.

Folglich fuhr er auf einen Nissan, gelenkt von einem 50-jährigen Schweizer, auf. Dieser wurde in den vor ihm stehenden VW geschoben. Dessen Fahrer, ein 42-jähriger Schweizer, blieb unverletzt. Seine Beifahrerin musste zur Kontrolle ins Spital gebracht werden. Der Unfallverursacher sowie der Fahrer des Nissans blieben ebenfalls unverletzt.

Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden beträgt zirka 25'000 Franken. Im dichten Feierabendverkehr bildete sich aufgrund des Verkehrsunfalles Rückstau bis auf die Autobahn.

