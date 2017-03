Die Anspannung war Gemeindeammann Susanne Voser förmlich ins Gesicht geschrieben. Nach rund sechs Jahren Planung drohte am Montagabend die Gesamtrevision der Ortsplanung wieder auf Feld eins zurückgeschickt zu werden. Gut, dass eine Mehrheit der anwesenden Stimmbürger dem Ansinnen der IG «Wohnliches Neuenhof» kein Gehör schenkte und deren Rückweisungsantrag ablehnte. Denn man kann es drehen und wenden, wie man will. Das Dorf Neuenhof, wie es die IG erhalten will beziehungsweise in Erinnerung hat, wird es in ein paar Jahrzehnten nicht mehr geben. Zu gross ist der Siedlungsdruck im Ballungsgebiet Limmattal. Mit anderen Worten: Neuenhof wird wachsen und sein Gesicht verändern. Oder um es noch etwas deutlicher zu sagen: Der Tag wird kommen, an dem Neuenhof wie Dättwil, der Kappelerhof oder Meierhof ein Stadtquartier Badens sein wird.