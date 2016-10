Wettingen erreichte 1966 erstmals eine Bevölkerungszahl von 20 000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Zu Beginn der 1960er-Jahre war jeder zweite Steuerzahler in Wettingen bei der BBC beschäftigt. Die Gemeinde entwarf eine Zentrumsplanung mit Hochhäusern, die vom Winterthurer Immobilienunternehmer Bruno Stefanini in den 1960er-Jahren realisiert wurde.

Seit den 1950er-Jahren begannen neben den Kerngemeinden auch die weiteren Gemeinden im Bezirk stark zu wachsen. Das Einfamilienhaus an schöner Wohnlage boomte, nicht nur in Ennetbaden oder am Lägernhang, auch auf dem Rohrdorferberg in Richtung Mutschellen.

In diesen Gemeinden liessen sich viele Ingenieure nieder, was zu einer markanten Veränderung der Gesellschaftsstruktur dieser ursprünglich ländlich geprägten Dörfer führte. Hinzu kam nicht nur in der Arbeiterschaft, sondern auch in den Ingenieur- und Technikberufen eine starke Internationalisierung, die bis heute anhält.

Die Bevölkerungszahlen flachten schliesslich Mitte der 1970er-Jahre ab, ja gingen teilweise sogar zurück. Erst in den letzten 20 Jahren setzte das Bevölkerungswachstum wieder verstärkt ein, nicht zuletzt auch im Sog des Wirtschaftsraums Zürich. Heute sind die Bevölkerungsspitzen von 1970 wieder erreicht beziehungsweise sogar überschritten.

