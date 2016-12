Bereits ist es dunkel und der Atem hinterlässt Nebelwolken in der kalten Winterluft. In der Altstadt ist Kindergelächter zu hören und Menschenmengen drängen in Richtung der katholischen Stadtkirche: Zum dritten Mal fand dort das Offene Singen der Schule Tannegg am Dienstagabend statt und zog viele stolze Eltern und Bekannte an.

Bis auf den letzten Sitz füllten sich die alten Kirchengemäuer. Rund 280 Kinder der Primarschule und des Kindergartens stimmten mit ihrem Gesang die bevorstehenden Festtage ein.

Gleich zu Beginn sorgten die Kindergärtler für einen Jö-Effekt: In dicke Daunenjacken eingepackt, mit Kerzchen in den Händen marschierten sie in die Kirche und eröffneten den musikalischen Abend.

Von Klassikern wie, «Das isch de Stern vo Bethlehem» über «December again» bis zu «Les anges dans nos campagnes» deckte die Sängerschar nicht nur eine breite Palette von Weihnachtsliedern, sondern auch verschiedene Sprachen ab.

Wobei einige Kinder ihr Können bei einem Soloauftritt unter Beweis stellen durften. Für Abwechslung sorgten die Schüler mit frechen Gedichten zwischen den Liedern.