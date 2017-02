«Diese Auskunft war offensichtlich falsch», folgert die SVP. «Zu diesem Zeitpunkt wusste der Stadtrat nach heutigem Kenntnisstand, dass er eine neue Bewilligung einzureichen hätte, und zwar mit oder ohne Verzögerung.»

Nachdem der Zusatzkredit vom Einwohnerrat bewilligt wurde, kam er im September 2014 an die Urne. Auch hier habe man «den Stimmbürgern wichtige Informationen vorenthalten», so die SVP. Es sei suggeriert worden, die Einwendungen seien vom Tisch und die Kunsteisbahn könne nach dem Bau wieder ordentlich betrieben werden.

«Behörden- und Verwaltungsflop»

Die Parlamentarische Untersuchungskommission soll nun klären, wieso weder Einwohnerrat noch Geschäftsprüfungskommission noch das Volk über die Öffnungszeiten-Problematik informiert worden war. Ebenso soll geklärt werden, ob es auch beim Bau Probleme gegeben habe – die SVP deutet an, dass die Bauleitung mehrfach ausgewechselt wurde – und wie die finanziellen Folgen aussehen. Etwa, ob die Keba-Betreiber Schadenersatzforderungen an die Stadt stellen können oder ob «finanzielle Abgeltungen an Einsprecher vorgesehen sind»