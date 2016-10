Als die erste Patrouille Minuten später beim betroffenen Haus ankam, sahen sie noch, wie ein Mann ins Freie rannte und in der Dunkelheit verschwand. Neben einem Polizeihund setzte die Polizei auch auf die Hilfe eines Helikopters.

Nach rund 40 Minuten konnte der Einbrecher kurz vor 21 Uhr gefasst werden, wie Mediensprecher Bernhard Graser sagte. Er hatte sich in der Nähe des Tatorts versteckt gehalten und versuchte erfolglos zu flüchten, als er die Polizei erblickte. Es handelt sich um einen 26-jährigen Albaner ohne Wohnsitz in der Schweiz. Er trug Diebesgut in Form von Bargeld und Schmuck auf sich. Und der Helikopter? "Der gehörte der Luftwaffe, handelte im Auftrag des Grenzwachtkorps und war vorher im Fricktal unterwegs. Da haben wir ihn gleich bei uns eingesetzt."

Nicht die erste Einbrecherjagd mit Super-Pumas

Wie das Grenzwachtkommando mitteilt, war der Super Puma zuvor im Rahmen einer Schwerpunktkontrolle im Bereich der Bekämpfung des Kriminaltourismus entlang der Landesgrenze zu Deutschland eingesetzt worden. An Bord befand sich ein Einsatzleiter, welcher Beurteilungen aus der Luft an die Grenzwachtpatrouille am Boden weiterleitete.