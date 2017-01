Die Meldung ging kurz vor 15 Uhr bei der Kantonspolizei ein. In einem Geschäft versuchten zwei Männer alkoholische Getränke zu stehlen. Sie sind in einem weissen Skoda davongefahren. «Umgehend rückten Patrouillen der Kantonspolizei Aargau sowie der Stadtpolizei Aarau zur Fahndung aus», schreibt die Kantonspolizei Aargau in einer Medienmitteilung.

Ein Wagen, welcher auf die Beschreibung passte, konnte an der Suhrerstrasse angehalten werden. Er hatte bulgarische Kennzeichen und im Wagen sassen drei Rumänen im Alter zwischen 20 und 25 Jahren – keiner von ihnen hatte einen Wohnsitz in der Schweiz.

Zudem wurden mehrere Flaschen alkoholische Getränke gefunden. Der Wert der Ware beläuft sich auf gut 500 Franken. Es dürfte sich wohl um Diebesgut handeln.

Die drei Männer wurden vorläufig festgenommen.