Drei mutmassliche Diebe sind in Aarau festgenommen worden. Eine Frau und zwei Begleiter trugen in mehreren Taschen zahlreiche gestohlene Parfums mit.

Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau eröffnete gegen die drei rumänischen Staatsangehörigen im Alter von 18 bis 28 Jahren eine Strafuntersuchung, wie die Aargauer Kantonspolizei am Samstag mitteilte.

Das Trio ohne festen Wohnsitz in der Schweiz war am Donnerstagnachmittag von der Polizei kontrolliert worden. Eine Drogerie in der Innenstadt von Aarau hatte zuvor der Einsatzzentrale der Kantonspolizei gemeldet, im Geschäft seien mehrere Parfums entwendet worden.