Egal wie gross der Druck war, sie habe sich nicht stressen lassen, habe immer einen Grund zum Lachen gefunden. «Diana strahlte eine Gelassenheit aus, die mich nachhaltig beeindruckt hat», sagt Jason. Er erinnert sich an den Moment auf dem Laufband, als im Fernseher vor ihnen ein Foto aufflimmerte, das sie in einem Badeanzug mit Leopardenmuster mitsamt ihrer Cellulite zeigte. Ihm habe der Atem gestockt. «Diana aber lachte nur laut heraus und meinte, wir müssten härter an ihrem Po und den Oberschenkeln arbeiten.»

Nach Dianas Tod stürzen sich die Medien auf jeden, der die Prinzessin in den letzten Wochen und Tagen erlebt hat. Auch auf Jason. Und er erlebt ein bisschen von dem Irrsinn, wie ihn Diana Tag für Tag ertragen musste. Als er sich in Spice-Girl Mel B verliebt, ist das ein gefundenes Fressen für die Boulevardkönige. Eine schmutzige Schlagzeile jagt die andere, bis die Beziehung schliesslich nach einem knappen Jahr daran zerbricht.

Heute ist das alles vorbei und vergessen, er hat das Vergangene abgeschüttelt; deshalb möchte er auch nicht mit seinem Nachnamen genannt werden. Jason hat sein Glück in einem Einfamilienhausquartier in Oberentfelden gefunden, weit weg von London, von Boulevard und Königshaus, mit seiner Frau und den beiden Töchtern, in Aarau arbeitet er in einem Fitnessstudio. Noch sind die Mädchen zu klein, um zu verstehen, dass ihr Vater eine echte Prinzessin gekannt hat. Aber im August will Jason mit ihnen nach London fahren und an einer der Gedenkfeiern teilnehmen. Gemeinsam werden sie ihr eine Blume bringen, Diana, dieser besonderen Frau – der Königin der Herzen.