Der Unternehmer Daniel G. soll im Oktober 2012 den Bosnier Zeljko J. damit beauftragt haben, den Mann seiner Geliebten, David M., umzubringen: Dieser war erschossen in der Werkstatt des Unternehmers in Gränichen aufgefunden worden. Das Aargauer Obergericht hatte das Urteil des Bezirksgerichts Aarau in diesem Mordfall aber korrigiert: Wohl bestätigte es den Schuldspruch und die 15-jährige Haftstrafe für den Täter Zeljko J..