Der Lenker des Personenwagens war um 14.45 Uhr Richtung Zürich unterwegs, als er plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Wie die Kantonspolizei Aargau am Mittwoch mitteilte, fuhr der Wagen eine Böschung hoch und überschlug sich mehrmals. Wieder auf den Rädern, kollidierte das Auto auch noch mit einem Sattelmotorfahrzeug, das auf dem Normalstreifen fuhr.

Die Ambulanz forderte einen Rettungshelikopter der Rega an, der sich gerade in der Region aufhielt. Dieser landete kurz auf der Autobahn und setzte einen Notarzt ab. Als Unfallursache stehe ein medizinisches Problem im Vordergrund, heisst es in der Mitteilung. Dem Autolenker sei der Führerausweis entzogen worden.

Am Auto entstand Totalschaden. Auch das Sattelmotorfahrzeug wurde beschädigt. Der Chauffeur blieb jedoch unverletzt.

Aktuelle Polizeibilder aus der Schweiz: