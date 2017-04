Erstere brüten in Kolonien im Siedlungsgebiet, letztere paarweise in Revieren. Für aufgerissene Abfallsäcke sind meist die 20 Mal häufigeren Rabenkrähen verantwortlich, die auch bei Landwirten ungern gesehen sind: Schwärme von halbstarken Jungvögeln können grosse Schäden am Saatgut anrichten. In Birmenstorf begann deshalb ein Pilotprojekt für die spezialisierte Krähenjagd mit Lockvogelattrappen und Krähenfallen.

Während Krähengegner in die Öffentlichkeit drängen, verhalten sich die Befürworter meist still. Das sagt Michael Schaad von der Schweizerischen Vogelwarte Sempach. «Viele Leute haben Freude an den Krähen, doch sie sagen es weniger laut.» Woran das liegt, ist schwer abzuschätzen.