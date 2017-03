Es ist vermutlich für einige Zeit das letzte Mal, dass der FC Zürich in Aarau gastiert. Die Zürcher befinden sich auf dem aufsteigenden Ast und werden in der nächsten Saison wahrscheinlich wieder in der höchsten Fussballliga der Schweiz spielen. Für den FC Aarau ist das Heimspiel heute Montagabend um 19.45 Uhr gegen den Tabellenersten der Challenge League nicht nur sportlich eine grosse Herausforderung, sondern auch organisatorisch.

In der Vergangenheit kam es bei dieser Affiche immer wieder zu wüsten Auseinandersetzungen zwischen den Fans und der Polizei. Beim FCA freut man sich trotzdem auf die Gäste aus Zürich. Robert Kamer, Geschäftsführer der Aarauer sagt: «Das Spiel wird wieder ein Highlight. Wir hoffen auf gutes Wetter, weil wir zuletzt oft Pech hatten.»

Kamer spricht unter anderem das Cup-Viertelfinalspiel im Brügglifeld vor knapp zwei Wochen an. Damals sorgten aber nicht nur das Wetter und die Aarauer Niederlage für schlechte Laune, sondern auch das Pyro-Feuerwerk der Luzerner -Fans. Sie zündeten rund 200 Petarden, was zu mehreren Spielunterbrüchen führte. Der Verein machte das neue Sicherheitskonzept der Schweizer Fussball-Liga (SFL) für das Schlamassel verantwortlich. Dieses legt den Fussballclubs nahe, auf flächendeckende Eingangskontrollen zu verzichten und appelliert an die Eigenverantwortung der Fans.

Keine Vorverurteilung

Man werde sich auch heute an dieses Konzept halten und nur Stichproben durchführen, sagt Kamer. Nimmt die Liga bewusst in Kauf, dass Pyros ins Stadion geschmuggelt werden können? SFL-Mediensprecher Philippe Guggisberg verteidigt das Sicherheitskonzept: ««Wir haben festgestellt, dass es im Eingangsbereich zum Gastsektor aus verschiedenen Gründen immer wieder zu Auseinandersetzungen kam. Deshalb wird im neuen Konzept auf behelmte Ordnungsdienste und flächendeckende Eingangskontrollen verzichtet – Stichproben auf Verdacht hin sind allerdings weiterhin vorgesehen.»

Mit dem schnelleren Eingangsverfahren wolle man deeskalierend wirken und die Gäste wie Gäste empfangen, führt Guggisberg weiter aus. Gleichzeitig ist die konsequente Täterverfolgung mittels hochstehender Videoüberwachung ein wichtiger Bestandteil des Konzepts. Weil das Brügglifeld aber nicht über die benötigte Infrastruktur für eine ausreichende Videoüberwachung verfügt, wird die Verfolgung erschwert.

In früheren Begegnungen wurden noch ganz andere Geschütze aufgefahren. Unvergessen bleibt eine Partie im Frühjahr 2015, als der Gästesektor gesperrt und die angereisten FCZ-Anhänger von der Polizei eingekesselt wurden.