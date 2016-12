Das Ganze ist ein Gemeinschaftswerk der Stadt Aarau, der Gemeinde Buchs und des Kantons Aargau: Am Dienstag wurden die Industriestrasse Aarau und die Verbindungsspange Buchs Nord offiziell eröffnet. Die Achse Neubuchsstrasse–Gais-Kreisel kann nun in beiden Richtungen durchgehend befahren werden.

Noch fehlt der Deckbelag, der erst nächsten Sommer – bei wärmeren Temperaturen – eingebracht werden kann. Auch die WSB-Haltestelle Torfeld Süd harrt noch der Realisierung. Doch es eilt nicht. Schliesslich ist vom neuen Stadion ebenfalls weit und breit noch nichts zu sehen.

Aber auch so ist das ganze Torfeld Süd mit dem neu entstehenden Aeschbachquartier eine einzige riesige Baugrube. Mit dem Bau der Strasse ist auch die Erschliessung des neuen Stadtteils erfolgt. Rund zwei Drittel der Bauzeit, schätzt Markus Kissling, Projektleiter Strassenbau im kantonalen Baudepartement, beanspruchte der Leitungsbau, einen Drittel der eigentliche Strassenbau.

Die erhoffte Entlastung?

Das 1600 Meter lange neue Kantonsstrassenstück sei mehr als eine Strasse, sagte Aaraus Stadtpräsidentin Jolanda Urech. Es handle sich um eine sinnvolle Ergänzung zum bestehenden Verkehrsnetz – eine Ergänzung, die mit verschiedenen Erwartungen verbunden sei. Die zusätzliche Ost-West-Achse soll nicht zuletzt den Kreuzplatz, die Bahnhofstrasse sowie die Ausweichachsen in der Telli und in Buchs entlasten. Ziel des Projektes war es, wie Kantonsingenieur Rolf H. Meier erklärte, «den Verkehr ideal zu verteilen». Freilich räumte Meier ein, der Verkehr habe inzwischen weiter zugenommen. Und die Verbindungsspange werde «wohl nicht die Lösung aller Verkehrsprobleme in der Region» sein.

Für den Stadion-Verkehr

Er habe die Idee von Anfang an gut gefunden, sagte Urs Affolter, Gemeindeammann von Buchs. Seine Gemeinde habe aber zur Bedingung gemacht, dass namentlich der Verkehr im Zusammenhang mit dem Stadion über die Spange abgewickelt werde. Dem stünde ab sofort nichts mehr entgegen.

Das ganze Strassenstück zwischen Neubuchsstrasse und Gais wurde in drei Abschnitten realisiert: die Industriestrasse West unter der Bauherrschaft der Stadt Aarau, die Industriestrasse Ost und die Verbindungsspange Ost unter der Bauherrschaft des Kantons Aargau. Jolanda Urech sprach von einer «wechsel- und teilweise leidvollen Geschichte» des nun realisierten Vorhabens. Dies unter anderem mit Blick auf die Finanzierung, deren Tücken Rolf H. Meier am Dienstag Revue passieren liess. Anfänglich handelte es sich zudem um ein kommunales Projekt. Schliesslich stimmte der Grosse Rat dem Antrag zu, das ganze System von der Neubuchsstrasse bis zur Gais ins Kantonsstrassennetz aufzunehmen. Der Kanton stellte im entscheidenden Moment auch die Finanzierung sicher.

Nicht nur die Verkehrsteilnehmer finden nun veränderte Bedingungen vor. Die im Torfeld Süd arbeitenden Baufirmen müssen sich daran gewöhnen, dass die Industriestrasse jetzt definitiv dem Verkehr gehört und ihnen nicht mehr wie bisher zur Verfügung steht.