Sie fühlen sich missverstanden («Wir wollen doch nicht eine vorzeitige Keba-Schliessung schon um 16.30 Uhr»). Sie klagen, sie würden wegen ihrer Einsprachen belästigt (und äussern sich darum meist nur anonym). Doch was fordern die Einsprecher wirklich?

Das Gesicht der Opposition gegen lange Öffnungszeiten auf der Kunsteisbahn Aarau (Keba) ist das Ehepaar Spichtig. Auf Tele M1 erklärte Madeleine Spichtig: «Wir möchten, dass um 22 Uhr Schluss, Feierabend, ist.» Und dem SRF sagte sie: «Man muss die Musik in der Sportanlage nicht so wahnsinnig laut abspielen, dass die Leute in den Gärten der benachbarten Häuser nicht einmal mehr miteinander reden können.»